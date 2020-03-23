В Рязани проводят дезинфекцию общественного транспорта

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Оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области отчитался о дезинфекции муниципального общественного транспорта. Данные о санитарной обработке техники представила пресс-служба регионального правительства.

Весь общественный транспорт, вышедший на дороги, прошёл дезинфекцию. В субботу было обработано более 880 автобусов и троллейбусов. В воскресенье обработку прошли 750 единиц техники. Предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров, в полном объеме закупили необходимые средства.

Обработка техники осуществляется не только после её возвращения в парк, но и после каждой линии рейса. В автобусах и троллейбусах размещается информация о профилактике COVID-19, рязанцам раздаются памятки о необходимости оплачивать проезд картами.