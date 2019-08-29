В Рязани проверили готовность школ Советского района к учебному году

И.о. заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров вместе с руководителями структурных подразделений проверил готовность школ Советского района к новом учебному году. Он посетил школы №№1, 6, 7, 8, 14, 15, 29, 32, 36, 73, 23, 18, 10, лицей №4, гимназию №5. Участники осмотра оценивали благоустройство территорий, дорожного полотна, наличие дорожной разметки, знаков.

Большинство территорий оказались в нормативном состоянии. Работы здесь были проведены летом. Но ряд недостатков всё же был обнаружен.

У лицея №4 Владимир Бурмистров поручил убрать строительный мусор на прилегающем участке, отремонтировать часть дорожного полотна, поправить дорожный знак и обновить разметку.

У школы №8 необходимо срочно отремонтировать асфальт на проезде Щедрина, организовать искусственную неровность на ул. Подгорной и нанести там разметку. Префектуре Советского района было поручено снести старые сараи напротив школы – они находятся в аварийном состоянии и создают угрозу безопасности детей.

У школы №14 ведутся земляные работы. Владимир Бурмистров поручил строго следить за соблюдением сроков ремонтных работ, которые должны быть завершены до конца недели.