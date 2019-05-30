В Рязани прошёл праздничный концерт, посвящённый 100-летию музыкального колледжа

В четверг, 30 мая, в Рязани прошло праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. В стенах Рязанской областной филармонии выступили студенты и выпускники учреждения, учащихся областной школы искусств.

Мероприятие посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, педагоги, выпускники и студенты колледжа, а также представители других образовательных организаций и учреждений культуры.

– Рязанский музыкальный колледж широко известен своими сильными творческими традициями, высоким качеством образования и, конечно, знаменитыми выпускниками. Не случайно учебное заведение носит имя наших прославленных земляков, знаменитых певцов братьев Григория и Александра Пироговых, – сказал глава региона.

Николай Любимов вручил преподавателям колледжа памятные и почётные знаки, удостоверения, грамоты и благодарности.