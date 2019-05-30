Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 30 мая 2019 23:00 | Просмотров:

В Рязани прошёл праздничный концерт, посвящённый 100-летию музыкального колледжа

В четверг, 30 мая, в Рязани прошло праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. В стенах Рязанской областной филармонии выступили студенты и выпускники учреждения, учащихся областной школы искусств.

Мероприятие посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, педагоги, выпускники и студенты колледжа, а также представители других образовательных организаций и учреждений культуры.

– Рязанский музыкальный колледж широко известен своими сильными творческими традициями, высоким качеством образования и, конечно, знаменитыми выпускниками. Не случайно учебное заведение носит имя наших прославленных земляков, знаменитых певцов братьев Григория и Александра Пироговых, – сказал глава региона.

Николай Любимов вручил преподавателям колледжа памятные и почётные знаки, удостоверения, грамоты и благодарности.

 

Тэги:, , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

6.7K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
3.6K
30 мая 14:11

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.5K
30 мая 10:14

Как обезопасить урожай клубники?
1.2K
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
1.2K
29 мая 16:40

В Рязани открылась новая школа искусств
1.0K
29 мая 08:45

В Рязани активисты собираются закопать канал от озера Дикой утки
975
29 мая 06:43

Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
858
29 мая 12:25

Проект «Я – родитель»: Как стать внимательными родителями и не превратиться в надзирателя для своего ребёнка
827
30 мая 09:01

Рязанцев приглашают очистить Борковской карьер
772
30 мая 11:55

В Рязани закапывают траншею от озера Дикая утка
Вверх