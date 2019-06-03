В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу

В понедельник, 3 июня, в Рязань впервые прошёл первый чемпионат по мини-футболу. На стадионе «Олимпиец» встретились 8 команд: ФК «Рязань», Театр на Соборной, Музыкальный театр, Театр драмы, Театр кукол, Рязанская областная филармония, команда «Олимпиец» и Театр «Переход».

– Я уверен, что сегодня, в первую очередь, победят спорт, дружба. А сегодняшний наш чемпионат станет традиционным и ежегодным, – сказал напутственное слово Константин Кириллов, председатель Рязанского отделения Союза театральных деятелей России.

Все участники соревнований получили грамоты за участие и футбольные мечи, а также подарки от спонсоров. По итогам чемпионата лучшим нападающим стал Кирилл Шишкин из команды театра «Переход». Лучшим защитником выбрали Никиту Жбанова из Филармонии. Лучшим вратарём стал Егор Чудинов из Театра драмы.

По итогам соревнований третье место заняла команда «Олимпиец». Вторым стал театр «Переход». Чемпионами соревнований «Вся наша жизнь – игра» стал ФК «Рязань» .

Отметим, что чемпионат посвящён Году театра и 80-летию регионального отделения театральных деятелей России.