В Рязани прошёл круглый стол, посвящённый вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества

В среду, 4 сентября, в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» прошёл круглый стол, посвящённый вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, представители поисковых отрядов, ветеранских организаций, районных администраций.

– 9 августа Постановлением Правительства утверждена федеральная целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», в рамках которой будет восстановлено свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, нанесено около 250 тыс. имён на мемориальные сооружения. На эти цели планируется привлечь свыше 5 млрд руб., из них 4 млрд руб. из федерального бюджета. Для настройки законодательства по вопросам, связанным с увековечиванием памяти погибшим, в Госдуму внесено несколько законопроектов. Они родились из реальной практики работы поисковиков, а их у нас в стране более сорока тысяч, – рассказала Елена Митина.

Напомним, что в конце июля данная тема в Рязани уже обсуждалась. Участниками круглого стола было принято решение подготовить предложения и направить их в приемную Елены Митиной. И уже после этого провести новую встречу и обсудить эти конкретные предложения.

Студентка факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина Аревик Казанчян рассказала о проекте «Незабытые села России», реализация которого стартовала в Ряжском районе. 22 июня, в День памяти и скорби, в селе Нагайское был открыт мемориал «Солдаты победы». На памятнике выбиты имена 172 местных жителей — участников Великой Отечественной войны. В 1989 году село перестало существовать, и из-за отсутствия в Нагайском жилых домов его исключили из списка мест, где устанавливают мемориалы в память о Великой Отечественной войне.

Проект «Незабытые села России» направлен на увековечивание памяти о всех фронтовиках Великой Отечественной войны (погибших, пропавших без вести и вернувшихся с фронта) из исчезнувших, но не забытых сел.

Представительница администрации Михайловского района Екатерина Васькина рассказала, что 29 августа в селе Хавертово состоялось открытие памятника бойцам разведгруппы №1, погибшим в боях за освобождение Михайлова в ноябре 1941 года.

– Это стало возможным благодаря президентскому гранту, который выиграл наш проект. Кроме этого, в рамках проекта партии «Единая Россия» «Парта героя» во всех школах района установлены памятные парты героям Великой Отечественной войны, – отметила Екатерина Васькина.

Представители поискового отряда Академии ФСИН предложили проводить на регулярной основе в образовательных учреждениях «Уроки мужества».

– Сейчас по приглашению педагогов и родителей мы проводим подобные занятия, общаемся с детьми, рассказываем о своей работе, отвечаем на их вопросы, демонстрируем найденные артефакты, – рассказали поисковики. – Мы видим, что это вызывает живой интерес у ребят.

Кроме этого, поисковики предложили определить места для проведения поисковых работ, провести централизованный сбор информации о местах боевых действий, захоронений и расстрелов, а также на законодательном уровне закрепить обязанность собственников земельных участков предоставлять возможность поисковым отрядам для проведения розыскных работ.

Помимо презентации проектов, присутствующие обсудили ряд предложений, которые, по их мнению, необходимо реализовать для увековечивания памяти погибших.

Среди них – сокращение времени согласования проектов и разрешений на установку региональных памятных объектов на федеральных мемориальных комплексах, создание единой «дорожной карты» по согласованию установки памятных объектов для всех мемориальных комплектов РФ и другие.

Также поступило предложение создать в Рязани Музей Великой Отечественной войны, где бы хранились найденные поисковыми отрядами оружие, личные вещи, военная форма, документы и другие военные артефакты. Кроме этого, в музее можно создать единую информационную базу об участниках войны, имеющих отношение к Рязанской области, а также базу памятников и мемориалов, расположенных на территории региона.

Все поступившие предложения будут обобщены и направлены в рабочую группу по увековечиванию погибших в Государственную Думу.