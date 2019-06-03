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Общество Рязань 3 июня 2019 13:46 | Просмотров:

В Рязани пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова

С 5 по 9 июня 2019 года в России пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Николая Фёдоровича Фёдорова. 7 июня, в день рождения космиста, мероприятия пройдут на Рязанской земле. О программе чтений рассказали на пресс-конференции в понедельник, 3 июня.

Торжественные мероприятия начнутся в Москве 5 и 6 июня.

7 июня, в день рождения Н. Ф. Фёдорова, слушатели приедут в Рязань. Третий день чтений пройдёт в Рязанской областной научной библиотеке имени М. Горького. В программе мероприятий ожидаются творчески встречи с современными выдающимися деятелями культуры. Начало в 14.00.

Встреча с писателем Борисом Евсеевым пройдёт в зале для научной работы на 2 этаже нового корпуса. Автор презентует новый роман «Очевидец грядущего».

Прозаик Анатолий Ким представит на встрече роман «Радости Рая» и повести «Дом с протуберанцами», «Фиолетовая осень Хокусая». Презентация пройдёт в зале клубной работы на 1 этаже нового корпуса.

Русский и французский культуролог Валерий Байдин представит свою книгу «Вдохновлённый солнцем: Поэзия и живопись Александра Чижевского» в необычном жанре мини-спектакля. Пообщаться с автором можно будет в малом конференц-зале на 3 этаже второго корпуса.

Глеб Глинка, сын поэта-эмигранта и муж покойной доктора Лизы расскажет о благотворительности. Он продолжает дело своей супруги и является главой благотворительного фонда «Доктор Лиза». Встретиться с ним можно будет в центре краеведения на 2 этаже второго корпуса.

Иконописец Александр Чашкин расскажет о Космизме русской иконы.

8 и 9 июня участники чтений отправляется в города Сасово и Щацк, сёла Вялсы, Ключи, Батьки, где посетят достопримечательные места, связанные с жизнью космиста.

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