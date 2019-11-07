В Рязани продолжается уборка парков и скверов

В Рязани продолжается уборка улиц, парков, скверов и дворов от сухих веток, листьев, мусора. На этой неделе работы проводятся на улицах Яхонтова, Садовой, Чапаева, Маяковского, Советской Армии, Каширина, Есенина, Новаторов, Крупской, Циолковского, Горького, Зубковой, Чкалова, Дзержинского, Типанова, Затинной, площади Театральной, в скверах Скобелева, Александрова, на Соборной, Мамином сквере, в парке Железнодорожников, Вишневом саду.

На улицах Мехзавода, Интернациональная, Бронная, Урицкого, Касимовское шоссе, в районе Троллейбусного переулка и в ЦПКиО распиливают и вывозят аварийные и упавшие деревья.

На улицах Зубковой, Новоселов, Чкалова, Крупской, 1-й Почтовый проезд заделали ямы.

С 30 октября по 6 ноября выполнена гидродинамическая промывка трубопроводов общей протяженностью 148 погонных метров, очищены 7 ливневых колодцев с подъемом грязи на поверхность, 70 решеток дождеприемных колодцев от наносного мусора, отремонтировано 3 таких колодца, установлены 4 дождеприёмных решетки, сообщает сайт администрации.

Продолжается очистка от территорий всех городских кладбищ от различного мусора, веток; сухие деревья распиливают и вывозят; удаляют сорную траву, приводят в порядок гранитные и мраморные поверхности.