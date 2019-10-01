В Рязани продолжается ремонт ливневой канализации

С 18 сентября по 1 октября в Рязани прочищали и промывали систему ливневой канализации.

Как сообщает сайт администрации, за отчётный период выполнена работа по промывке трубопроводов ливневой канализации общей протяженностью 1 633 метра на улицах: Первомайский проспект, Васильевский проезд, Интернациональная, Молодцова. На этих же улицах специалистами была проведена очистка 61 колодца ливневой канализации от иловых отложений.

От наносного мусора очищено 79 решеток дождеприемных колодцев. Отремонтировано 15 колодцев ливневой канализации.

Профилактические работы будут продолжены.