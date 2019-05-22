В Рязани презентуют книгу-альбом «Каширин. Рассказывают рязанцы»

В пятницу, 31 мая, в Рязани пройдёт презентация книг книги-альбома «Каширин. Рассказывают рязанцы» из типографии. Средства на создание книги собирались всем миром.

Мероприятие пройдёт в Выставочном зале (Рязань, ул.Есенина, д.112). Начало в 14.00

Рязанская организация Союза фотохудожников России выразила благодарность всем тем, кто внёс вклад в создание книги-альбома.

– Мы бесконечно признательны всем, кто поддержал нашу инициативу — принял участие в первой в истории Рязани широкомасштабной краудфандинговой кампании за душевную щедрость, проявление бескорыстия и заинтересованности в сохранении фотографического наследия Евгения Николаевича Каширина.

Итак, готовы объявить, что накануне мы забрали тираж книги-альбома «Каширин. Рассказывают рязанцы» из типографии. Первая презентация состоится 31 мая в 14.00 в Выставочном зале в день, когда Евгению Каширину — городскому летописцу, Почетному гражданину Рязани — исполнилось бы 70 лет.