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Общество Рязань 22 мая 2019 17:36 | Просмотров:

В Рязани презентуют книгу-альбом «Каширин. Рассказывают рязанцы»

В пятницу, 31 мая, в Рязани пройдёт презентация книг книги-альбома  «Каширин. Рассказывают рязанцы» из типографии. Средства на создание книги собирались всем миром.

Мероприятие пройдёт в Выставочном зале (Рязань, ул.Есенина, д.112). Начало в 14.00

Рязанская организация Союза фотохудожников России выразила благодарность всем тем, кто внёс вклад в создание книги-альбома.

– Мы бесконечно признательны всем, кто поддержал нашу инициативу — принял участие в первой в истории Рязани широкомасштабной краудфандинговой кампании  за душевную щедрость, проявление бескорыстия и заинтересованности в сохранении фотографического наследия Евгения Николаевича Каширина.

Итак, готовы объявить, что накануне мы забрали тираж книги-альбома  «Каширин. Рассказывают рязанцы» из типографии. Первая презентация состоится 31 мая в 14.00 в Выставочном зале в день, когда Евгению Каширину — городскому летописцу, Почетному гражданину Рязани — исполнилось бы 70 лет.

С 1 июня все спонсоры проекта смогут забрать свои экземпляры книги-альбома, наборы открыток и магниты в любое время в «Фотодоме» с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. С собой паспорт. Спонсорские вознаграждения по Почте России будут также отправлены 1 июня.

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