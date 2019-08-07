В Рязани представили сувенирную продукцию Новогодней столицы России 2020

В среду, 7 августа, в администрации Рязани состоялась презентация сувенирной продукции с символикой праздника «Рязань — Новогодняя столица 2020».

Ресторан «Римские каникулы» представил пряники и шоколадные грибы, ресторан «Графин» – фирменный десерт «Калинник», «Хлебзавод №3» – мучные кондитерские изделия, «Юнион» – шоколадная сувенирная продукция, музей «Сказок и ремесел» – новогодние игрушки и сувениры.

КФХ «НашЪ.дарЪ» представило ароматно-ягодные чаи, «Сапожковские воды» – напиток «Бодрыня», Скопинской художественной керамикой.

И.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина поблагодарила работников сферы услуг, представивших свою продукцию, за высокий уровень обслуживания горожан и стремление развивать бизнес.