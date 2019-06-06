В Рязани построят школу вплотную к Северной окружной

В четверг, 6 июня, в администрации Рязани состоялись публичные слушания по вопросу перевода участка в районе ЖК «Маргелов» в единую зону для строительства школы на 1100 мест.

Проект представил начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Геннадий Лескин. Он пояснил, что это единственный свободный участок в микрорайоне Кальное, на котором можно построить школу. Изъять участки у частных владельцев не позволяет законодательство, а ещё одна свободная территория в районе ЖК «Триколор» слишком маленькая по размерам.

На участке есть зелёные насаждения, их вырубят. Речку Быстрец ради строительства школы планируют убрать в трубу. Так как школа будет располагаться вплотную к Северной окружной дороге, вдоль трассы будут установлены шумо-пыле-защитные экраны. По словам Лескина, школа будет построена по тому же проекту, что и школа №75 в Дашково-Песочне.

Участники публичных слушаний поинтересовались, как дети смогут ходить или ездить с родителями в школу, ведь к этому участку не идёт ни одна дорога и путь проходит через дворы и частные территории. Лескин объяснил, что до школы будет продолжена улица Быстрецкая. Предполагается, что дорога будет четырёхполосной.

У жителей района вызвало возражения вырубка зелёных насаждений на участке, они указали, что в районе с высокой плотностью застройки и так нет ни парков, ни скверов. Представители администрации города пояснили, что другого участка в микрорайоне нет, а школу строить надо.

Участники слушаний также предложили не забирать в трубу Быстрец.

Заключение по итогам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».