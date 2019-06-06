В Рязани построят школу на бывшем футбольном поле в Лесопарке

В четверг, 6 июня, в администрации Рязани состоялись публичные слушания об изменении назначения участка в Лесопарке под строительство школы на 1100 мест.

На слушания не был зарегистрирован ни один человек, притом что зал администрации был полностью заполнен людьми. Право зарегистрироваться в качестве участника слушаний имеют право только жители территории, а в Лесопарке никто не живёт. Гражданский активист Игорь Кочетков указал, что Лесопарк является муниципальной землёй и высказать своё мнение по поводу этой территории имеет право любой житель Рязани. Однако это мнение не было принято во внимание представителями администрации.

Проект представил начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Геннадий Лескин. Он пояснил, что зелёная зона – бывшее футбольное поле – должна изменить назначение для строительства школы. Новая школа будет предназначена, прежде всего, для детей микрорайона Кальное. Как предполагается, она разгрузит школу №73, в которой учится в два раза больше учеников, чем рассчитывалось.

Лескин отметил, что зелёных насаждений на самом участке нет. По словам чиновника, перед принятием решения о строительстве школы, будут проведены необходимые экспертизы, с помощью которых, в частности, выяснится, как бороться с возможным подтоплением участка.

Больше всего вопросов у жителей вызвало наличие подъездов и подходов к новой школе. Из ответов чиновников, они узнали, что школьники будут переходить Солотчинское и Окское шоссе по надземным переходам. У многих это вызвало возражения – это небезопасно и испортит вид города. Кроме того, дальше детям придётся идти в школу по также небезопасному участку – фактически по лесу, а там сейчас тоже нет дороги. Участники слушаний также напомнили, что школы должны строиться на расстоянии 500 метров от домов, в которых живут ученики, и внутри жилого района. Лескин сообщил, что этот норматив можно не соблюдать, если школа будет специализированной – например, с естественно-биологическим уклоном.

Все участники высказались против строительства школы в этом месте и за сохранение зелёной зоны.

Заключение комиссии по итогам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».