В Рязани подвели тоги конкурса «Перо и тушь»

В четверг, 6 июня, в Рязани подвели итоги конкурса каллиграфии «Перо и тушь», приуроченного к празднованию для рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Конкурс проходил с 21 марта по 15 мая в двух номинациях. В номинации «Перо» участники готовили любой отрывок из произведения А.С. Пушкина, выполненный чёрной тушью или чёрной гелиевой ручкой. В номинации «Тушь» участники предоставляли портрет автора, выполненный с помощью туши, карандаша, угля, чёрной гелиевой ручки, гуаши или акварели.

Свои работы пна конкурс подали 280 участников из Рязани, Рязанской и Нижегородской области. 217 работ представлены в номинации «Перо» и 63 в номинации «Тушь». Награды вручили в нескольких возрастных категориях – 1-5 классы, 6-8 классы и 9-11 классы. Победителей поздравил начальник городского управления образования города Рязани, Алексей Зимин.