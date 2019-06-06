Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 6 июня 2019 15:55 | Просмотров:

В Рязани подвели тоги конкурса «Перо и тушь»

В четверг, 6 июня, в Рязани подвели итоги конкурса каллиграфии «Перо и тушь», приуроченного к празднованию для рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Конкурс проходил с 21 марта по 15 мая в двух номинациях. В номинации «Перо» участники готовили любой отрывок из произведения А.С. Пушкина, выполненный чёрной тушью или чёрной гелиевой ручкой. В номинации «Тушь» участники предоставляли портрет автора, выполненный с помощью туши, карандаша, угля, чёрной гелиевой ручки, гуаши или акварели.

Свои работы пна конкурс подали 280 участников из Рязани, Рязанской и Нижегородской области. 217 работ представлены в номинации «Перо» и 63 в номинации «Тушь». Награды вручили в нескольких возрастных категориях – 1-5 классы, 6-8 классы и 9-11 классы. Победителей поздравил начальник городского управления образования города Рязани, Алексей Зимин.

– Уважаемые гости, от всей души поздравляю вас с таким прекрасным Днём. Сегодня такие замечательные праздники – День русского языка и День рождения Пушкина. Мы от всей души благодарим организаторов за то, что наш город действительно является достойным хранителем наших традиций, а русский язык является одной из главных ценностей русской культуры, – сказал Алексей Зимин.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.7K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.1K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.0K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.1K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.4K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.2K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
1.2K
6 июня 09:37

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона
993
5 июня 17:01

Пушкин и Рязанский край-1
989
5 июня 12:35

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»
944
4 июня 15:17

Рязанцев пригласили на «Кремлёвские вечера»
Вверх