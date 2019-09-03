В Рязани почтили память жертв терроризма

Во вторник, 3 сентября, в Рязани прошла акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняло участие около 300 человек, среди них студенты высших и средних образовательных учебных заведений, школьники и преподаватели.

Рязанцы собрались в Кремлёвском сквере, чтобы почтить память жертв терроризма, а также бойцов и офицеров, которые по долгу службы встали на защиту мирного населения и героически погибли в бою.

Слово «терроризм» происходит от слова «страх», и смысл террора в запугивании. Мы больше не боимся! А любое проявление экстремизма и терроризма встречает суровый отпор от государства и каждого из нас. Сегодня по всей стране зажгутся свечи — символы трагически оборванных жизней. Мы помним! Мы не простим! И сделаем всё возможное, чтобы такого больше не повторилось, — заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В завершение митинга протоиерей Николай совершил заупокойную литию в память обо всех усопших.