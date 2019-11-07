В Рязани почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

В среду, 6 ноября, накануне Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ в Рязани прошла памятная акция. В мероприятии принял участие губернатор Николай Любимов.

Цветы к мемориалу «Аллея героев» и к могилам погибших рязанцев возложили начальник Управления МВД России по Рязанской области Сергей Лебедев, начальник Управления ФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев, начальник управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев, начальник Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Андрей Доронин.

В церемонии участвовали члены семей погибших, представители духовенства, личный состав и руководители строевых подразделений силовых структур. Курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя прошли по «Аллее героев» торжественным маршем.