В Рязани перестала ходить одна из маршруток







Маршрутное такси №42 в Рязани временно прекратило работу. Об этом сообщает ГТРК «Ока» .

На ней можно было добраться от Московского шоссе до Кожевенного завода без пересадок. Теперь же людям придётся решать транспортную проблему.

На маршруте работало «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие №5». Срок действия лицензии у перевозчика истёк 2 июня. Объявлен конкурс, но его итоги будут подведены только в середине июля. Всё это время жители Рязани будут ездить с пересадками.

Перевозчик был готов продолжить работу до окончания конкурса, но законных оснований для этого в администрации города не нашли. Также журналисты «Оки» пока не смогли получить ответ, почему между временем окончания лицензии и выбором нового перевозчика получился такой разрыв.