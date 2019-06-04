В Рязани перестала ходить одна из маршруток

Маршрутное такси №42 в Рязани временно прекратило работу. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
На ней можно было добраться от Московского шоссе до Кожевенного завода без пересадок. Теперь же людям придётся решать транспортную проблему.
На маршруте работало «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие №5». Срок действия лицензии у перевозчика истёк 2 июня. Объявлен конкурс, но его итоги будут подведены только в середине июля. Всё это время жители Рязани будут ездить с пересадками.
Перевозчик был готов продолжить работу до окончания конкурса, но законных оснований для этого в администрации города не нашли. Также журналисты «Оки» пока не смогли получить ответ, почему между временем окончания лицензии и выбором нового перевозчика получился такой разрыв.