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В Рязани отремонтировали ещё три дороги

8 октября представители управления благоустройства, Дирекции благоустройства, депутаты, подрядчики и представители общественности осмотрели участки дорог на улицах Спортивная, Гагарина и Свободы. Они были отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Спортивной отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили бордюрный камень и плитку в районе остановки общественного транспорта, нанесли разметку, на каждом перекрестке уложили тактильную плитку для обеспечения доступной среды.

На улице Гагарина отремонтировали проезжую часть, обустроили парковочные карманы, заменили бордюрный камень, отремонтировали тротуар по обеим сторонам улицы, на перекрёстках уложили тактильную плитку.

На улице Свободы отремонтирован участок протяженностью в 2,3 км. Здесь заменили покрытие на проезжей части, отремонтировали съезды, поменяли бортовой камень, отремонтировали тротуар, нанесли разметку, уложили тактильную плитку.

Представители управления благоустройства отметили ряд незначительных недочетов, которые подрядчик обещал устранить в течение недели.

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