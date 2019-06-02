В Рязани отметят праздник Ураза-байрам

Во вторник, 4 июня, централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Рязанской области проведет один из самых больших праздников Ислама – Ураза-байрам, праздник разговения. Событие пройдет на новой площадке – на территории Автосалона ООО «ТЕМП АВТО» в Дягилево в 06:00 часов утра.

Поздравления, выступления гостей и праздничный намаз пройдет в 08:00 утра. При посещении праздничных мероприятий необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Для мигрантов: заграничные паспорта, патенты, квитанции об оплате пошлин. По возможности, нужно взять с собой коврик для намаза. В ином случае их можно будет приобрести на площадке перед намазом.

Праздничные мероприятия также будут проводиться в г. Касимове, с. Подлипки Касимовского района, с. Бастаново Сасовского района, с. Азеево Ермишинского района, г. Михайлове, г. Скопин, с. Кисьва Пронского района, а также в молельных комнатах ИК Рязанской области.