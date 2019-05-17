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Общество Рязань 17 мая 2019 14:55 | Просмотров:

В Рязани отметили 100-летие со дня образования уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России

В пятницу, 17 мая, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России.

От имени Губернатора Рязанской области собравшихся приветствовала первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова. Она поздравила работников уголовно-исполнительных инспекций с юбилейной датой и отметила особую значимость их труда, благодаря которому становится возможным исполнение наказаний без изоляции от общества.

В рамках торжественного мероприятия лучшим сотрудникам службы были вручены знаки Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии», сообщает сайт регионального правительства. 

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