В Рязани отметили 100-летие со дня образования уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России

В пятницу, 17 мая, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России.

От имени Губернатора Рязанской области собравшихся приветствовала первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова. Она поздравила работников уголовно-исполнительных инспекций с юбилейной датой и отметила особую значимость их труда, благодаря которому становится возможным исполнение наказаний без изоляции от общества.

В рамках торжественного мероприятия лучшим сотрудникам службы были вручены знаки Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии», сообщает сайт регионального правительства.