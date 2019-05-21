В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»

В пятницу, 17 мая, в конгресс-отеле «Амакс» состоялась презентация в честь открытия первого в Рязани офиса финансовых консультаций «Яблоновский групп». На мероприятии присутствовали руководители компании, их клиенты и гости.

Встреча проходила в формате живого общения. Гости общались друг с другом, заводили полезные знакомства и могли совершенно свободно задать любой интересующий их вопрос руководителям и менеджерам компании.

В начале мероприятия гостям показали презентационный ролик, в котором нашли отражение принципы работы компании «Яблоновский групп»: оказание квалифицированной и своевременной помощи населению в сфере финансов, конфиденциальность информации, профессионализм, а также оперативность – работа специалистов компании ведётся 24/7.

Компания работает под простым и лаконичным слоганом «Завтра я уже заработал» и стремится обеспечить своих клиентов актуальной и проверенной информацией, поскольку все специалисты «Яблоновский групп» проводят ежедневный мониторинг последних экономических изменений как на мировом рынке, так и в пределах нашей страны.

– Наша компания должна была открываться в Москве, но ситуация сложилась таким образом, что мы с мужем решили открыть офис здесь, в Рязани, – отметила Президент компании Юлиана Яблоновская. – Поток людей, которые интересуются тем, чем мы занимаемся, стал колоссальным. Мы подумали, что настало время создать компанию и консультировать людей по различным финансовым вопросам. Из домашних условий наша деятельность переросла в бренд и открытие офиса.

Бренд компании создавался вручную: логотип и всё брендирование было выполнено лично Юлианой и Вячеславом Яблоновскими без взаимодействия со сторонними дизайнерами.

– В дальнейшем будут создаваться и другие офисы – целый холдинг, – добавила Юлиана.

Партнёрами компании являются тринадцать банков, а специалисты «Яблоновский групп» подскажут, где выгоднее взять кредит и куда выгоднее вложить деньги.

Во время мероприятия гости смогли сфотографироваться с живыми статуями, увидеть лазерное шоу и выступление артистов театра танца «Бит Стрит».

Кроме того, в этот вечер разыгрывались призы и подарки для инвесторов и гостей мероприятия: Bluetooth-колонки, смарт-часы, и даже айфоны.

– Мы стараемся работать для наших инвесторов, делать это быстро и качественно, – сказал руководитель компании Вячеслав Яблоновский. – Однажды мы решили свои знания и свой опыт в финансовой сфере реализовать во благо людей, наших клиентов. И нам это удалось.

Услуги компании «Яблоновский групп» будут полезны всем заинтересованным людям. Сотрудники бизнес-консалтинга расскажут всё об инвестициях и их разновидностях, подскажут, как грамотно начать на них зарабатывать и помогут разобраться во всех тонкостях данного процесса.

Завершающим аккордом мероприятия стали известные хиты в исполнении московской кавер-группы «Fonetica».

Подробнее можно узнать на сайте или по телефону +7 (4912) 47-02-02.

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