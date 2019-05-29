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Общество Рязань 29 мая 2019 16:40 | Просмотров:

В Рязани открылась новая школа искусств

В среду, 29 мая, в Рязани открылась Детская школа искусств №2. Торжественную церемонию открытия посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Добрый день, дорогие рязанцы. Я искренне хочу поздравить вас с открытием этой самой современной в Рязанской области школы искусств. Знаю, этого момента вы ждали долго. Здесь есть классы для занятий музыкой, хореографией, живописью, большой концертный зал, есть даже зимний сад, в котором можно будет отдохнуть или позаниматься на переменах, – сказал глава региона.

Гостей поприветствовали генеральный подрядчик, руководитель строительства Виктор Ежов и Ирина Кленьева, мама двух воспитанников школы. В честь открытия учащиеся отпустили в небо воздушные шары.

До открытия новой школы дети из микрорайона Недостоево занимались в жилых домах, детских садах и общеобразовательной школе №66. Проект нового учебного учреждения появился в 2018 году, теперь в микрорайоне есть трёхэтажное здание площадью 6116,8 кв. метров. Объект построенный на федеральные средства, ввели в эксплуатацию 29 декабря 2018 года.

Классы первого этажа школы подготовлены для занятий хореографии. На втором этаже расположилось отделение музыкального исполнительства. На третьем этаже дети будут заниматься художественным искусством. В новой школе есть современное профессиональное оборудование.

 

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