В Рязани определен подрядчик для праздничного оформления города

Закончено определение подрядчика для выполнения работ по украшению Рязани в праздничные дни в текущем году. Об этом сообщается на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Ответственного за оформление города в праздничные дни определяли с помощью электронного аукциона. В качестве заказчика было Управление благоустройства города Рязани. Максимальная стоимость контракта составила 5 млн 370 тыс. 400 руб. Но во время торгов цена упала до 3 млн 716 тыс. 516 руб. Победу в аукционе одержал ИП Сергей Владимирович Гусев.

Теперь его компания должна будет украсить Рязань к предстоящим праздникам, в число которых входят День рождения города, а также новогодние праздники. Стоит отметить, что во время празднования Дня города в Рязани появится композиция «Дружба», а для местных жителей будут приготовлены открытки, содержащие текст знаменитой песни «Синева».