Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 19 мая 2019 10:05 | Просмотров:

В Рязани определен подрядчик для праздничного оформления города

Закончено определение подрядчика для выполнения работ по украшению Рязани в праздничные дни в текущем году. Об этом сообщается на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Ответственного за оформление города в праздничные дни определяли с помощью электронного аукциона. В качестве заказчика было Управление благоустройства города Рязани. Максимальная стоимость контракта составила 5 млн 370 тыс. 400 руб. Но во время торгов цена упала до 3 млн 716 тыс. 516 руб. Победу в аукционе одержал ИП Сергей Владимирович Гусев.

Теперь его компания должна будет украсить Рязань к предстоящим праздникам, в число которых входят День рождения города, а также новогодние праздники. Стоит отметить, что во время празднования Дня города в Рязани появится композиция «Дружба», а для местных жителей будут приготовлены открытки, содержащие текст знаменитой песни «Синева».

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
844
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
784
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
780
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх