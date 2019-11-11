В Рязани благоустроили 19 парковок. Таким образом в городе появилось 187 дополнительных машиномест.

В Железнодорожном районе силами ООО «ТехноГрупп» устроены 8 парковок для 85 машин. Парковки появились около домов №№7 корп. 1, 13, 25 корп. 2 по улице Черновицкой, около домов №№19, 23, 25, 19 корп. 1 по улице Братиславской, на ул. 6-я Линия, д. 4, ул. Березовая, д. 10 и ул. Островского, д. 6 корп. 1.

В Октябрьском районе ООО «Стройконтакт» благоустроил 11 парковочных мест, рассчитанных на 102 машины. Теперь парковки есть около домов №№3, 3 корп. 2, 6, 28/7 и 4 корп. 1 по улице Советской Армии, на ул. Зубковой, д. 10а, ул. Новоселов, д. 29 и ул. Тимуровцев, д. 1. Также парковочные пространства обустроены в районе домов 38-40 и 52-54 по Касимовскому шоссе и в районе школы №72.

Как сообщает сайт администрации города, на днях будет принята ещё одна большая парковка на улице Семашко.