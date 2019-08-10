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В Рязани обсудили возможность строительства крематория

Возможности по захоронению на кладбищах Рязани в ближайшее время будут исчерпаны. Об этом на совещании в администрации города сообщила заместитель директора МБУ «Ритуал» Татьяна Розумеенко. Строительство в Рязани крематория поможет решить эту проблему, а также даст возможность выбора метода захоронения.

Вопрос строительства крематория в Рязани обсуждали на совещании, которое провёл исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. По нормативам место расположения крематория должно находиться на специально отведенной для этого территории за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» предложило построить крематорий и Парк памяти для захоронения урн в открытых и закрытых колумбариях. Сделать это «Феникс» предлагает на собственные средства.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев представил эскизы будущего объекта и рассказал о современном оборудовании, которое будет в нём применяться, о санитарных нормах, которые учтены при проектировании.

На совещании было предложено построить крематорий в Рязанском районе. Заместитель главы администрации района Борис Ясинский сообщил, что для начала будут изучены требования, предъявляемые к земельному участку, на котором планируется строительство крематория.

Вопрос строительства крематория будет обсуждаться на дальнейших заседаниях и публичных слушаниях.

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