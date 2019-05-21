В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля

В понедельник, 20 мая, в региональной общественной приёмной «Единой России» состоялось заседание наблюдательного совета сторонников партии. В нём приняли участие председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, представители региональных министерств и учреждений культуры, члены Клуба участников конкурса «Лидеры России».

Председатель регионального координационного Совета сторонников, депутат областной Думы Татьяна Панфилова напомнила присутствующим о достигнутых результатах реализации главного проекта сторонников — Центра поддержки гражданских инициатив.

– 11 мая в Спасском районе состоялось открытие Центра пляжных видов спорта. На днях участники другого нашего проекта — «По следам Есенина» — отправятся в Узбекистан в рамках краеведческой экспедиции. Таким образом, мы видим, что ЦПГИ — это эффективная площадка для реализации социально значимых идей, — подчеркнула она.

Главной темой заседания стала презентация проекта благоустройства территории Рязанского кремля и создания зоны рекреации и активного отдыха «Переяславль», инициаторами которого стали участники конкурса «Лидеры России».

– Мы не равнодушны к судьбе родного города, сердцем которого является кремль. К сожалению, не вся его территория сейчас благоустроена — повалены старые деревья, много мусора и сорной травы. Мы хотим, чтобы она стала еще одним местом отдыха местных жителей и объектом притяжения туристов, — отметила представитель инициативной группы Ирина Гончарова.

Кроме обустройства парковой территории, установки декоративных клумб и скульптур, в проект планируется включить расчистку открытого русла реки Лыбедь для организации пункта проката катамаранов и прогулок на теплоходах.

В создании нового объекта городской инфраструктуры важное место отведено спортивной составляющей. По словам авторов проекта, помимо велосипедных и пешеходных дорожек будет открыт мини-центр экстремальных видов спорта. Это позволит привлечь больше активной молодежи.

Юлия Рокотянская предложила расширить круг заинтересованных лиц и провести опрос среди горожан. «Инициатива требует консолидированного обсуждения и доработок. Я считаю, что необходимо провести анкетирование среди жителей Рязани и узнать их мнение о концепции данного объекта», — подчеркнула глава города.

Со своей стороны Совет сторонников «Единой России» подготовит запросы в профильные министерства и Дирекцию благоустройства города, чтобы расчистить территорию от накопившегося мусора. «Это станет первым шагом в подготовке исторической части города для дальнейшего благоустройства», — сказала региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.

В завершение заседания Татьяна Панфилова пожелала членам Клуба «Лидеры России» дальнейшего плодотворного сотрудничества с Советом сторонников партии.