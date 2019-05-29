В Рязани обсудили проблемы профилактики и лечения болезней у пожилых людей

В среду, 29 мая, в Рязани прошла научно-практическая конференция «Гериатрия – инвестиция в будущее». С докладами выступили профессоры и доценты Университета имени Пирогова.

Спикеры рассказали о реалиях и перспективах гериатрии, сложных и нерешённых вопросах управления сердечно-сосудистыми рисками у пожилых людей, рациональной фармакотерапии, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и хронических болях, а также о диагностике и профилактике когнитивных расстройств. Участники обсудили проблемы гериатрии на дискуссионных площадках.

Пресс-конференцию посетили министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научного центра Юлия Котовская, заместитель руководителя проектного офиса Федерального центра координации Илья Бабенко и главный врач РОКГВВ Наталья Осычная.

Отметим, что тематические конференции прошли в Рязани и других городах России.