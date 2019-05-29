Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 29 мая 2019 12:33 | Просмотров:

В Рязани обсудили проблемы профилактики и лечения болезней у пожилых людей

В среду, 29 мая, в Рязани прошла научно-практическая конференция «Гериатрия – инвестиция в будущее». С докладами выступили профессоры и доценты Университета имени Пирогова.

Спикеры рассказали о реалиях и перспективах гериатрии, сложных и нерешённых вопросах управления сердечно-сосудистыми рисками у пожилых людей, рациональной фармакотерапии, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и хронических болях, а также о диагностике и профилактике когнитивных расстройств. Участники обсудили проблемы гериатрии на дискуссионных площадках.

Пресс-конференцию посетили министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научного центра Юлия Котовская, заместитель руководителя проектного офиса Федерального центра координации Илья Бабенко и главный врач РОКГВВ Наталья Осычная.

Отметим, что тематические конференции прошли в Рязани и других городах России.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.2K
26 мая 18:46

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
4.1K
27 мая 14:29

Можно ли получать ежемесячные выплаты из материнского капитала? 
3.9K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
3.5K
27 мая 17:44

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского приборного завода Александр Червяков
3.5K
27 мая 08:34

Названа средняя зарплата отоларинголога в Рязани
3.5K
26 мая 23:11

Рязанское управление МЧС выпустило ночное метеопредупреждение
1.5K
26 мая 16:15

Максим Ларин: Профессия режиссёра – это не отдых, это кайф!
1.4K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.1K
26 мая 22:58

В центре Рязани поселилось семейство сов
969
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
Вверх