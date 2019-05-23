В среду, 22 мая, в Рязани наградили самых надёжных потребителей электроэнергии. Награды победителям регионального этапа акции «Надёжный партнер» вручили первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов, исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин, заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» по сбыту Александр Негомедзянов, начальник ГУ РО «Региональная энергетическая комиссия» Олег Голыхов, и Председатель правления ассоциации «Надёжный партнёр» Андрей Романчук.

Региональный этап акции «Надежный партнёр» проводится в Рязанской области с 2015 года. За это время более 100 рязанских предприятий отметили на местном уровне, 20 из них – на федеральном. Организаторами мероприятия традиционно выступают Рязанская энергетическая сбытовая компания при поддержке регионального Правительства, Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области и «Региональной энергетической комиссии».

– Я считаю, что компания, которая способна своевременно оплачивать платежи за энергоресурсы, может позиционировать себя как добросовестный и надёжный партнёр, с которым можно иметь отношения во всех сферах деятельности. Помимо положительного имиджа компания таким образом показывает, что умеет организовывать свою финансово-хозяйственную деятельность, следит за вопросами энергосбережения, – отметил Андрей Устинов.

Победителей выбрали среди 11 000 клиентов Рязанской энергетической сбытовой компании.

– Главный критерий у нас один – исполнение своих платёжных обязательств в срок. Рязанская область славится своими потребителями. Качественная оплата, понимание того, что нужно оплачивать услуги ЖКХ вовремя, присутствует на уровне не менее 90%. ПАО «РЭСК» также развивается и расширяет сферу услуг: у нас есть приём показаний через колл-центр, мессенджер viber, есть онлайн-сервисы, например, «Личный кабинет клиента», наши офисы работают по единому стандарту «РусГидро», ориентированному на комфорт и удобство для клиентов, – отметил Сергей Кузьмин.

Лучших потребителей выбрали в нескольких номинациях. Победителями среди «Промышленных предприятий» стали АО «Кораблинопродукт», ОАО «Сатса», ООО «ЭКО-Золопродукт», АО «Бетон».

В номинации «Непромышленные предприятия» выбрали ПАО «МТС», ИП Мельник А.Н, ООО «Культурно-деловой центр», Торгово-закупочный кооператив «Кооппродукты» и ИП Наумов А.Ю.

Среди сельскохозяйственных предприятий лучшими по платежной дисциплине стали ООО «Мир», ООО «ОКА МОЛОКО», ЗАО «Победа», Колхоз «Заветы Ильича» и ООО «Азеевское».

Самыми надежными среди «Предприятий, финансируемых из бюджета» стали ГБСУ Рязанской области «Ряжский психоневрологический интернат», Овчинниковское сельское поселение Касимовского муниципального района, ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница», Скопинский муниципальный район Рязанской области и ГБУ РО «ГАРО».

Лучшие потребители в номинации «Предприятия ЖКХ» – ООО «РТС», МКП «ЖКХ Сасовского района», ООО «УК «Единство сервис».

Отметим, что участники акции получают особый статус в бизнес-сообществе Рязанской области. Диплом лауреата характеризует компанию как серьезного, сильного и ответственного игрока на региональном рынке товаров и услуг.

– «ПАО «РЭСК» на протяжении нескольких лет входит в десятку лучших энергосбытовых компаний страны, – добавил заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» по сбыту Александр Александрович Негомедзянов. – Менеджменту компании удается достигать столь высоких показателей в том числе и благодаря выстраиванию эффективных партнерских отношений с Правительством региона и непосредственно с потребителями».

Победители регионального этапа попадут в общероссийский рейтинг лучших энергопотребителей страны и поборются за победу в федеральном этапе.