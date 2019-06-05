В Рязани наградили лучших работников социальной сферы

Во вторник, 4 июня, в Рязанском Дворце молодёжи состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню социального работника. На торжественное собрание пришли представители профессии, депутаты Рязанской областной Думы, а также работники муниципальных образований и общественных организаций области.

В фойе была организована выставка игрушек ручной работы, также были представлены фотографии, на которых прослеживалась деятельность социальных организаций Рязани и области.

– У нас более тысячи социальных работников, которые помогают людям адаптироваться в обществе и чувствовать себя комфортно, – отметил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец. – Я преклоняюсь перед теми, кто спасает людей, прежде всего, от одиночества.

Он поблагодарил собравшихся за самоотверженный труд и вручил лучшим представителям профессии почётные грамоты.







Также Валерий Емец отметил, что на данный момент в сфере социального обеспечения трудятся более пяти тысяч специалистов, населению оказываются свыше 115 государственных и более 100 социальных услуг. Государственную поддержку уже получили более 400 тысяч жителей области, а социальное обслуживание – свыше 40 тысяч.

Речь зашла и о развитии санатория «Сосновый бор», на месте которого будет создан социально-оздоровительный центр для реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями. Будут открыты пять стационарных отделений, рассчитанных на 400 койко-мест. Предполагается, что в Центре будут трудиться около 200 сотрудников, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.