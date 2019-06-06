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Общество Рязань 6 июня 2019 11:17 | Просмотров:

В Рязани начались съёмки реалити-шоу «Специальное задание» с участием журналистов

В Рязани начались съёмки реалити-шоу с участием журналистов. Телеканал ТКР и региональное управление Росгвардии придумали для представителей СМИ «Специальное задание».

В течение месяца журналисты под руководством опытных инструкторов ОМОН и СОБР будут проходить суровые испытания на базе учебно-тренировочного центра управления Росгвардии по Рязанской области. Им предстоит преодолеть штурмовую полосу препятствий, попрактиковаться в экстремальной медицине и обращении с оружием.

Первый выпуск реалити-шоу выйдет в эфир 13 июня на телеканале ТКР.

Победителя ждёт звание «Корреспондент особого назначения» и специальный приз. Зрители смогут проголосовать за своего фаворита в интернет-голосовании.

Редакцию РИА «7 новостей» в проекте представляют генеральный директор Алексей Жеглов и внештатный корреспондент Николай Трубин.

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