В Рязани начались съёмки реалити-шоу «Специальное задание» с участием журналистов

В Рязани начались съёмки реалити-шоу с участием журналистов. Телеканал ТКР и региональное управление Росгвардии придумали для представителей СМИ «Специальное задание».

В течение месяца журналисты под руководством опытных инструкторов ОМОН и СОБР будут проходить суровые испытания на базе учебно-тренировочного центра управления Росгвардии по Рязанской области. Им предстоит преодолеть штурмовую полосу препятствий, попрактиковаться в экстремальной медицине и обращении с оружием.

Первый выпуск реалити-шоу выйдет в эфир 13 июня на телеканале ТКР.

Победителя ждёт звание «Корреспондент особого назначения» и специальный приз. Зрители смогут проголосовать за своего фаворита в интернет-голосовании.

Редакцию РИА «7 новостей» в проекте представляют генеральный директор Алексей Жеглов и внештатный корреспондент Николай Трубин.