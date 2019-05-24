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Общество Рязань 24 мая 2019 17:37 | Просмотров:

В Рязани на несколько дней ограничат движение в центре города




С 10 часов утра понедельника, 27 мая, в Рязани будет ограничено движение транспорта по площади Свободы в районе дома №2. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Причина ограничения – ремонт теплотрассы. Открыть движение вновь планируется с 31 мая.

Из-за проведения ремонтных работ изменятся маршруты общественного транспорта.

В частности, троллейбусы №3 и №10 будет ездить по улице Есенина мимо Дворца детского творчества. Конечная остановка 10-го маршрута будет на площади Попова.

Также по улице Есенина будет ездить автобус №23, а маршрутное такси №41 после Кремля будет ездить по проезду Речников и улице Затинной. Маршрутки №№65, 66, 99 после остановки на улице Грибоедова будут двигаться по улицам Либкнехта, Затинной, Свободы.

Остановку «площадь Свободы» перенесут в район дома №60 по улице Фурманова и в район дома №18-20 по улице Свободы.

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