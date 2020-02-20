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В Рязани курсантам вручили губернаторские стипендии

В четверг, 20 февраля, курсантам вузов, осуществляющих подготовку в области обороны и обеспечения законности и правопорядка, вручили стипендии губернатора Рязанской области. Торжественная церемония прошла в областном правительстве.

Стипендий удостоились представители РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, АПУ ФСИН и рязанского филиала МУ МВД России имени В. Я. Кикотя. Все они отлично проявили себя в боевой подготовке и общественной деятельности, а также показали высокие результаты в учёбе.

– Уверен, что такое признание будет стимулировать вас и дальше двигаться вперёд, к победным достижениям. Продолжайте и дальше отлично учиться, будьте активными, заражайте трудолюбием и неравнодушием своих товарищей, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Обращаясь к курсантам, он сказал, что те качества, которые им удалось воспитать в себе уже сейчас, завтра понадобятся для того, чтобы обеспечивать безопасность государства и правопорядок в обществе.

– Вы много достигли и, думаю, в будущем вы станете отличными профессионалами, – добавил Любимов перед вручений стипендий.

Отметим, что именная стипендия губернатора для курсантов выплачивается один раз. Её размер – 3 тысячи рублей. 

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