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В Рязани к отопительному сезону готовы 1780 домов из 2 706

В четверг, 5 сентября, в администрации города Рязани состоялось расширенное заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Как сообщает сайт администрации, объекты социальной сферы готовы к отопительному сезону полностью. На сегодняшний день к отопительному сезону в Рязани готовы 1780 домов из 2706. Паспорта готовности ещё 264 домов находятся на рассмотрении МУП «РМПТС».

Участники заседания назвали управляющие компании, плохо подготовившиеся к отопительному сезону. Это ООО «Бытремсервис», ООО «Зеленая роща», ООО «Городская роща-1», ООО «РМПК-3», ООО «РЭКС» и ООО «РН-Сервис».

Советник вице-губернатора Рязанской области Владимир подчеркнул, что все управляющие компании обязаны в установленные сроки подготовить свои дома к отопительному сезону.

– Жители не должны страдать от того, что вы не в силах выполнять взятые на себя обязательства, – заявил он.

И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поручил МУП «РМПТС» ежедневно работать с организациями, имеющими в управлении дома, не получившие паспорта готовности.

– В случае продолжения такой ситуации, к руководителям организаций будут приняты самые жёсткие меры, – подчеркнул он.

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