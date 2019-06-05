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Общество Рязань 5 июня 2019 13:15 | Просмотров:

В Рязани изменится схема движения транспорта по Народному бульвару

Из-за ремонта на водопроводе в Рязани на два дня закроют движение транспорта по Народному бульвару. Работы будут проводиться в районе дома №4 с 22.00 5 июня до 07.00 6 июня.

В связи с этим изменится схема движения городского пассажирского транспорта.

Маршрутки №№47, 88  между конечным остановками «ул. Крупской» и «Рязанская таможня» поедут по улице Юбилейной и Московскому шоссе в прямом и обратном направлении.

Маршрутки №71 между остановками «Народный бульвар» и «Рязанская таможня» будут следовать по улицам Великанова, Юбилейная, Московскому шоссе в прямом и обратном направлении.

Троллейбусы маршрутов №№10, 17 из центра города следуют до остановки «Рязанская таможня» далее по Приокскому путепроводу, улице Октябрьской до остановки «Станкозавод», далее в обратном направлении.

Троллейбусы маршрута №4 от конечной остановки «Комбайновый завод» поедут по улицам Промышленная, Станкозаводская, Октябрьская, проезду Шабулина, улицам Бирюзова, Интернациональная, Промышленная, до остановки «Комбайновый завод».

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