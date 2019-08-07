В Рязани ищут родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Руководство ВРПОО «Наследие» просит откликнуться родных Ухова Ивана Васильевича, 1911 года рождения, уроженца деревни Кузнецово Петровского сельсовета Больше-Коровинского района Рязанской области.

Первичное место захоронения Сталинградская область, Городищенский район, балка Грачева, сообщает сайт администрации города.

Всех, кто что-либо знает о родственниках погибшего, просят откликнуться на данное обращение по телефону +7 905 397-93-26 (руководитель поискового отряда «Красноармеец» Соловьев Денис Сергеевич).