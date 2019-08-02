В Рязань прибыл глава марки Volkswagen в России Томас Мильц

В четверг, 1 августа, в рязанский дилерский центр «ИнтерАвто» прибыл глава марки Volkswagen в России Томас Мильц. Он поздравил руководство и сотрудников центра с 5-летним юбилеем.



Томас Мильц отметил положительную динамику работы и высокий уровень качества сервисных услуг, оказываемых в центре. Доказательством тому является тот факт, что в 2018 году «ИнтерАвто» вошёл в топ-10 лучших региональных дилеров Volkswagen в России.

Роман Тютчев получил диплом за третье место в категории «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания».

Встреча продолжилась обсуждением планов на будущее. Томас Мильц поговорил с рязанскими руководителями центра о выпуске новых моделей и перспективах развития Volkswagen в регионах и в частности в Рязани.

Томас Мильц отметил, что Volkswagen признан любимой маркой в массовом сегменте. Своё мнение он подтвердил цифрами: во всём мире продано уже около 30 миллионов Golf, а число проданных в России Touareg превысило 100 000. Полюбили эту марку и рязанцы: доля рынка в нашем регионе значительно опережает среднероссийскую.

Справка

Томас Мильц назначен на пост руководителя марки Volkswagen в России 2 апреля 2019 года.

Он работает в автомобильной индустрии более 20 лет, занимал ответственные посты в сфере продаж, в частности, в Европе, на Ближнем Востоке и в США.