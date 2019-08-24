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В Рязань прибудет теплоход с ведущими медиками страны

9 сентября с 9.00 до 16.00 Рязань присоединится к всероссийской акции «Волна здоровья». В этот день в наш город прибудет теплоход теплоход «Василий Чапаев» пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров на борту.

Акцию проводит благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, сообщает сайт администрации.

«Волна здоровья» в первую очередь поможет детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Целью акции также является популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

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