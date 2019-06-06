В Роскачестве рассказали, как сделать безопасный пароль и узнать, что ваш уже давно пора менять







Удобство или безопасность? Каждый из нас делает этот выбор машинально, создавая пароль на очередном ресурсе, коих количество множится с каждым днем. Конечно, самое простое – создать

один пароль и везде его использовать, однако это чревато взломами, которые влекут за собой утечку данных, потерю денег и времени. В связи с участившимися случаями взлома аккаунтов пользователей интернет-ресурсов (облачные и почтовые сервисы, социальные сети), Роскачество рекомендует делать ставку на безопасность и научиться создавать надежные пароли.

Как понять, что ваш пароль пора менять?

Пароль короче 8 символов Пароль состоит только из букв или цифр Пароль содержит какую-либо личную информацию: фамилию или имя (как свое, так и родственников), дату рождения, свой «ник» или часть адреса электронной почты Пароль состоит из простых слов или набора символов, которые можно легко подобрать: qwerty, 1234567, password, 1q2w3e4r5t6y и подобные Пароль содержит название сервиса, на котором вы зарегистрированы

Если ваш пароль похож хотя бы на один из вышеперечисленных, эксперты рекомендуют оперативно заменить его на более сложный, чтобы не оказаться жертвой взлома.

Признаки надежного пароля

Состоит из 8 и более символов Содержит заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов (тире, вопросительный знак и пр.). Например, A@hj2,3-2Kl:8# Не связан с вашими персональными данными

Надежный пароль должен соответствовать всем вышеперечисленным признакам. Особенно щепетильно стоит отнестись к созданию надежных паролей для почтовых и облачных сервисов, мобильных банков и социальных сетей.

Как создать надежный пароль?

Создать надежный пароль можно двумя способами – самостоятельно или сгенерировав его специальной программой.

Если вы решили положиться в этом вопросе на себя, Роскачество рекомендует следующий метод. Вспомните слова своей любимой песни, которые вы знаете наизусть, и запишите первые буквы одного из куплетов или припева. Замените буквы ударных слов на заглавные и добавьте несколько произвольных цифр. Сложный пароль готов! Аналогичным образом можно поступить с любимыми стихами или цитатами.

Чтобы запомнить пароль, первое время не пользуетесь автоматическим входом (галочка «запомнить пароль») и не сохраняйте его в браузере. Когда вы введете пароль пару десятков раз, ваши пальцы его запомнят, и тогда можно будет включить опцию «запомнить пароль».

Второй способ – сгенерировать пароль специальной программой. Некоторые браузеры (например, Safari), антивирусные программы и специальные менеджеры паролей предоставляют такую возможность. Сгенерированные пароли сохраняются в зашифрованном виде на сервере или устройстве и при необходимости аутентификации на интернет-портале автоматически «подставляются» программой. Но у этого способа есть и один недостаток – вы храните свои пароли на стороннем сервисе, что влечет за собой пусть и небольшой, но все же риск утечки данных. Выбор способа создания надежного пароля – только за вами.

Как защитить свой пароль

Недостаточно придумать сложный пароль – важно знать, как его защитить.

Первое и базовое правило – используйте разные пароли для разных интернет-ресурсов. Узнав пароль от одной учетной записи, злоумышленник сможет получить доступ и ко всем остальным. Кроме того, меняйте пароль раз в полгода. Как минимум – от личного кабинета банка, почтовых и облачных сервисов, социальных сетей.

Никому не говорите и не отправляйте свои пароли, а если они записаны на бумаге, ни в коем случае не оставляйте их на видном месте.