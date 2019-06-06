В РГУ имени С.А. Есенина определили победителей конкурса «Серебряная строка»

В среду, 5 июня, в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов XI конкурса на лучшую публикацию в газете «Рязанский университет» «Серебряная строка».

В конкурсе принимают участие студенты всех институтов и факультетов университета. Молодые корреспонденты рассказывают на страницах газеты о важнейших событиях, о научных и творческих успехах студентов, преподавателей и сотрудников вуза, о различных объединениях, действующих в РГУ.

Организаторы конкурса – управление учебно-воспитательной работы, пресс-служба, кафедра журналистики факультета русской филологии и национальной культуры, редакция газеты «Рязанский университет», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России.

Традиционно конкурс проводился вместе с презентацией учебных газет, подготовленных первокурсниками отделения журналистики.

Будущие журналисты представили три газеты, содержание которых оценили профессиональные эксперты – председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова, главный редактор Рязанского информационного агентства «7 новостей» Надежда Майорова, главный редактор газеты РГУ имени С.А. Есенина «Рязанский университет» Михаил Жаворонков, преподаватель кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина Павел Квартников, заведующая центром молодёжных инициатив управления учебно-воспитательной работы РГУ имени С.А. Есенина Ирина Ивлева.

Гран-при конкурса «Серебряная строка» завоевала студентка 4 курса отделения журналистики Екатерина Краморенко.