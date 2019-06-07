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Общество Рязань 7 июня 2019 07:13 | Просмотров:

В Пронском районе прошла патриотическая акция «Мы – граждане России!»

В четверг, 6 июня, в администрации Пронского района в рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!» прошла торжественная церемония вручения паспортов.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы ФС РФ Елена Митина, заместитель главы администрации Пронского района по экономическому развитию Ольга Финякина, школьники, их родители и педагоги.

Елена Митина вручила паспорта 8 лучшим ученикам школ Пронского района. Среди них – призеры и лауреаты спортивных соревнований, творческих конкурсов, олимпиад различного уровня.

– Сегодня в вашей жизни происходит очень важное событие. С получением паспорта у вас начинается новый ответственный этап взрослой жизни. Паспорт – это не только удостоверение личности, но и документ, в котором будет записана вся ваша жизнь – сколько лет, где живете, семейное положение, – отметила Елена Митина. – Теперь, как у каждого взрослого человека, у вас появятся новые права, и, конечно, новые обязанности. Уверена, что все вы будете с достоинством и честью нести звание гражданина Российской Федерации.

 

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