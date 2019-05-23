В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения







В прокуратуре Московского района Рязани ответили на часто задаваемый многими вопрос: оформляется ли получение механического повреждения автомобиля при попадании в яму на дороге как ДТП?

Приводим текст ответа.

Пунктом 1.2 постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» предусмотрено, что Дорожно-транспортное происшествие определяется как событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Попадание в яму является дорожно-транспортным происшествием, поскольку, до попадания в нее автомобиль двигался и в результате получил механические повреждения. Для фиксации повреждений нужно вызывать сотрудников ГИБДД.

До приезда сотрудников ГИБДД необходимо собрать все доказательства:

1.При наличии свидетелей происшествия, нужно записать их координаты, телефоны.

2. Сфотографировать место происшествия. На фотографиях должны быть зафиксированы:

а) адрес места происшествия;

б) видимые повреждения автомобиля;

в) автомобиль вместе с его государственным регистрационным знаком;

г) яма, которая послужила причиной происшествия;

д) отсутствие дорожных знаков и ограждений, предупреждающих о наличии ямы.

После проведенной фиксации ожидайте приезда сотрудников ГИБДД для оформления документов о ДТП. В процессе заполнения документов следите за тем, чтобы сотрудник полиции зафиксировал на схеме ДТП наличие ямы, ее размеры, отсутствие ограждений и предупреждающих знаков.