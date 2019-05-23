Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 23 мая 2019 11:33 | Просмотров:

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения




В прокуратуре Московского района Рязани ответили на часто задаваемый многими вопрос: оформляется ли получение механического повреждения автомобиля при попадании в яму на дороге как ДТП?

Приводим текст ответа.

Пунктом 1.2 постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» предусмотрено, что Дорожно-транспортное происшествие определяется как событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Попадание в яму является дорожно-транспортным происшествием, поскольку, до попадания в нее автомобиль двигался и в результате получил механические повреждения. Для фиксации повреждений нужно вызывать сотрудников ГИБДД.

До приезда сотрудников ГИБДД необходимо собрать все доказательства:

1.При наличии свидетелей происшествия, нужно записать их координаты, телефоны.

2. Сфотографировать место происшествия. На фотографиях должны быть зафиксированы:

а) адрес места происшествия;

б) видимые повреждения автомобиля;

в) автомобиль вместе с его государственным регистрационным знаком;

г) яма, которая послужила причиной происшествия;

д) отсутствие дорожных знаков и ограждений, предупреждающих о наличии ямы.

После проведенной фиксации ожидайте приезда сотрудников ГИБДД для оформления документов о ДТП. В процессе заполнения документов следите за тем, чтобы сотрудник полиции зафиксировал на схеме ДТП наличие ямы, ее размеры, отсутствие ограждений и предупреждающих знаков.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.5K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.8K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
972
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
747
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
638
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
625
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх