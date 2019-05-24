В понедельник горячую воду отключат ещё на шести улицах Рязани

В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим без горячей воды останутся ряд жилых домов и организаций.

С 27 по 31 мая горячей воды не будет на ул. Зубковой, д. 10б, д. 6б.

С 27 мая по 7 июня без горячей воды останутся:

– ул. Кирпичный завод, д. 14, д. 14/1, д. 15;

– ул. Мещерская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;

– ул. Октябрьский городок, д. 33а (д/сад №24), д. 35, д. 36, д. 39, д. 40, д. 43;

– пос. Керамзавод, д. 10, д. 21б, д. 25а (д/сад №29), д. 28, д. 29, д. 3, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38;

– пос. Элеватор, д. 2, д. 6, д. 5 (д/сад №103).