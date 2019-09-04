Овдовевшему журавлю-старейшине Окского заповедника нашли новую партнёршу

В конце 2017 года старейшина Окского заповедника серый журавль Брыка овдовел. Всем известно, что журавли птицы семейные. Чтобы не оставлять Брыку в одиночестве, сотрудники начали подыскивать ему новую партнёршу. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

В феврале 2018 года в Окский заповедник привезли самку серого журавля по кличке Мона. Выросла она на воле, но около 6 лет назад была серьезно ранена браконьерами. Несмотря на то, что до Окского заповедника журавлиха достаточно долго жила в «Парке птиц» в Калужской области, она всё равно оставалась «дикой», боялась людей и никого не подпускала к себе. Любое приближение сотрудников питомника, будь то уборка в вольере или раздача корма, вызывало у птицы приступы паники. Чтобы Мона себя не покалечила и привыкла к людям, было принято решение приходить к ней более трёх раз в день.

Процесс социализации птицы проходил постепенно. Сначала сотрудники заповедника просто приближались к вольеру и тихо разговаривали с Моной. Журавлиха постепенно начала привыкать, и на седьмой день эксперимента подпускала человека к себе на расстояние двух метров.

Далее приступили к моделированию ситуаций, с которыми могла столкнуться птица. Начали с изменения человеческой речи: кто-то пел, кто-то громко разговаривал и читал книгу, а кто-то шептал ласковые слова. После того, как Мона полностью привыкла к разным голосам, в ход пошли предметы. Сотрудники приходили с савками, вениками, телефонами.

Уже через 2 недели к Моне заходили всего один раз в день, как и к другим взрослым журавлям. Птицу приручили. При виде человека она больше не паникует и не причиняет себе вреда.

В соседнем вольере Мона могла видеть ручного самца Брыку, который спокойно относился к появлению людей. Это тоже могло сыграть роль в изменении поведения самки. Уже больше года журавлиха живет в Показательном вольерном комплексе вместе с Брыкой, часто кричит с ним дуэтом и не убегает от посетителей заповедника.