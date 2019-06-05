РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры. Тема этой недели – история бумажных денежных знаков.

История 18. В огне не горят и в воде не тонут: как делают полимерные купюры?

Существовала легенда, что при выпуске первых ассигнаций в России не хватало материала для приготовления бумаги. Якобы императрица Екатерина II, спасая ситуацию, приказала использовать старое дворцовое белье – скатерти и салфетки. На самом деле ткань добавлялась в древесное сырье для большей эластичности. Сегодня для производства печатной массы по-прежнему используют лен или хлопок. Но все больше стран выпускают денежные знаки из полимерного субстрата.

Потребители обычно называют такие деньги «пластиковыми». Они значительно отличаются на ощупь, гораздо более износостойкие. На заре использования полимера проводили тесты: кипятили, стирали, закапывали в землю на долгий срок – все испытания банкнота проходила успешно. Считается, что если бумажные деньги малых номиналов изнашиваются уже за полгода, то полимерные служат в пять раз дольше.

А еще такой материал помогает поставить дополнительный заслон от фальшивомонетчиков. Наиболее богатый опыт в этой деле у Австралии. Тут еще в середине 1990-х годов наличные перевели в пластиковый формат. В результате подделка денежных знаков снизилась в разы. Сегодня более полусотни стран выпустили в обращение полимерные банкноты, во многих государствах также используются гибридные купюры, частично или полностью покрытые полимерным материалом.