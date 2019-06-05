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Общество Рязань 5 июня 2019 15:26 | Просмотров:

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани

Жительница Рязани пожаловалась президенту на состояние городской больницы №10. Рязанка выложила в соцсеть «ВКонтакте» видео, на котором видны грязь, пыль, старые кровати и постельное бельё. По её словам, ролик снят в детском инфекционном отделении, где она находится на лечении с ребёнком. Разобраться в ситуации, по словам автора ролика, может только президент.

В министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали, что ролик был снят в боксе инфекционного отделения, которое подготовлено к проведению ремонтных работ.

В настоящее время в больнице ведётся ремонт. Уже отремонтирован акушерский стационар больницы: индивидуальные родовые залы, палаты акушерского физиологического отделения, акушерский пост и ординаторская. В терапевтическом, гинекологическом, физиотерапевтическом, неврологическом отделениях и в поликлинике работы продолжаются.

В 2019 году силами больницы починили крышу женской консультации. Санузлы и ванную комнату гериатрического отделения адаптировали для маломобильных групп населения.

В этом году в планах –  ремонт за счёт средств бюджета в терапевтическом отделении стационара и в поликлиническом отделении, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Дягилевская. Сумма затрат составит 4,95 млн рублей. Ремонт палат и коридора гериатрического отделения, боксов детского инфекционного отделения, помещений родильного дома также будет продолжен.

Отметим, что позже автор этого ролика выложил ещё одно видео и показал детскую палату в хорошем состоянии, в которую их перевели вместе с ребёнком.

 

 

 

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