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Общество Рязань 2 июня 2019 18:39 | Просмотров:

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»

В воскресенье, 2 июня, в Михайловском районе прошёл VII фестиваль казачьей культуры «Весело да громко казаки поют». Фестиваль призван активизировать творческую деятельность коллективов, старающихся через репертуар, костюмы и обряды донести до наших дней культуру казаков.

В этом году в фестивале приняли участие более 60 любительских коллективов из 22 районов Рязанской, Курской и Тульской областей. Все они принимают активное участие во всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, смотрах и концертах.

Открылся фестиваль выступлением сводного хора. В его исполнении прозвучали песни Прощание славянки» и «Весело да громко».

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров, советник Отдела народного творчества и изобразительного искусства Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Ирина Повх, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» Елена Шаповская.

– Единение и согласие, воспитание истинных семейных и народных ценностей, патриотизм и служение Отечеству – вот главные идеи казачества. Сегодня это приобретает новый актуальный смысл, – отметила Елена Митина. – Уверена, что всё богатство фольклорной культуры, которое привезли наши участники, их талант и мастерство найдут самый горячий отклик в сердцах зрителей. Благодарю организаторов и участников фестиваля за такой красивый и душевный праздник.

Гостей праздника ждала насыщенная и разнообразная программа. Все желающие смогли посетить Христорождественский храм и Свято-Николо-Чернеевкий монастырь, прослушать лекцию с участием руководителей народно-певческих, казачьих и хореографических коллективов «Рязанское казачество: истоки, традиция, современность», оценить мастерство участников во время джигитовки и кулачных боев, а также увидеть выставку боевого оружия, посвящённую 74-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.

Более 70 мастеров из 25 муниципальных образований Рязанской области представили свои работы на выставке «Казачья ярмарка».

Юных гостей праздника ждала интересная анимационная программа, а также разнообразные игровые площадки.

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