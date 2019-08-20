В Михайловском районе открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Во вторник, 20 августа, в посёлке Некрасово Михайловского района состоялось открытие реконструированного памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участие в церемонии открытия принял губернатор Рязанской области Николай Любимов, ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Маштаков, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров, школьники, жители посёлка.

Церемония началась с минуты молчания, затем все присутствующие возложили к обелиску цветы, и прозвучал ружейный салют.

Николай Любимов отметил, что открытие в Некрасове обновлённого памятника воинам Великой Отечественной войны – это часть большой работы, которая активно ведется в Рязанской области в преддверии важного юбилея, 75-летия Победы.

– Мы всегда будем помнить подвиг фронтового поколения, воинов, отдавших свою жизнь за свободу Родины. И безмерно благодарны им за то, что живем сегодня в свободной, сильной стране, – сказал Губернатор. – Память о героях Великой Отечественной войны рязанцы бережно хранят и передают ее молодому поколению. Она в книгах, кинолентах, в большой патриотической работе, в делах поисковиков и волонтерского движения. Памятники, от крупных мемориалов до небольших сельских обелисков, это тоже дань глубокого уважения рязанцам, героически защищавшим свое Отечество.

Монумент был отреставрирован в 2019 году на 1 млн. 87 тыс. рублей, которые были выделены по региональной программе поддержки местных инициатив. На памятнике высечены более 100 фамилий участников Великой Отечественной войны, уроженцев с. Некрасово и близлежащих деревень Маково, Наталинка и Вылётовка.