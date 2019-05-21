В Кораблинском районе состоялась военно-патриотическая игра «Зарница»

20 мая в селе Пехлец Кораблинского района состоялась традиционная детская военно-патриотическая игра «Зарница», посвящённая памяти уроженца села, майора спецподразделения «Альфа» ФСБ России Владимира Викторовича Соловова, погибшего в Будённовске в 1995 г. в ходе контртеррористической операции.

«Зарница» уже в восемнадцатый раз организуется и проводится при непосредственном участии Управления ФСБ России по Рязанской области и сотрудников и ветеранов Центра специального назначения ФСБ России.

В соревнованиях принимали участие более 150 школьников из Рязани, Кораблинского и Сараевского района. Они продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, стрельбе, метании гранаты, спортивном ориентировании, оказании медицинской помощи. Также проводился конкурс по истории края. Наибольший зрительский интерес по традиции вызвала туристическая эстафета.

В общем зачёте первенствовали хозяева – Кораблинская школа № 2 (в средней группе) и ученики Пехлецкой средней школы им. Соловова (в старшей группе). Особо была отмечена ученица 9-го класса средней школы № 33 г. Рязани Александра Иванова. Кадет-пограничник показала блестящий результат в сборке-разборке автомата Калашникова.

Все участники получили призы и подарки. На месте проведения «Зарницы» сотрудниками Управления ФСБ России по Рязанской области была организована настоящая полевая кухня. Детей кормили солдатской кашей и угощали чаем.