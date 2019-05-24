Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 24 мая 2019 11:02 | Просмотров:

В Касимовском районе прозвенел «Последний звонок»

В четверг, 23 мая, в школах Рязанской области прошли «Последние звонки». Поздравить выпускников в районах области приехали  руководители регионального правительства, министерств и ведомств, областной Думы, представители муниципальных органов власти, общественных объединений.

Праздник в Касимовском районе посетила первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова. Она приехала в городскую школу №7. Первый зампред правительства пожелала выпускникам удачи на экзаменах и успехов в реализации намеченных планов.

Отметим, что в этом году в Рязанской области школу заканчивают около 10 000 девятиклассников и порядка 5000 одиннадцатиклассников.

Фотография с сайта правительства Рязанской области

 

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.1K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
3.6K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.7K
24 мая 08:42

Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани
1.8K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
1.7K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.5K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.1K
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
1.0K
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
902
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
737
23 мая 14:21

В Рязани наградили самых надёжных потребителей электроэнергии
Вверх