В Касимовском районе прозвенел «Последний звонок»

В четверг, 23 мая, в школах Рязанской области прошли «Последние звонки». Поздравить выпускников в районах области приехали руководители регионального правительства, министерств и ведомств, областной Думы, представители муниципальных органов власти, общественных объединений.

Праздник в Касимовском районе посетила первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова. Она приехала в городскую школу №7. Первый зампред правительства пожелала выпускникам удачи на экзаменах и успехов в реализации намеченных планов.

Отметим, что в этом году в Рязанской области школу заканчивают около 10 000 девятиклассников и порядка 5000 одиннадцатиклассников.

Фотография с сайта правительства Рязанской области