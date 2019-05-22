В Касимове установят памятник царице Сююмбике







В городе Касимове Рязанской области установят памятник царице Сююмбике. Фотографии с проектом памятника опубликовало ИА «Татар-информ».

Одним из авторов идеи установки памятника стала заслуженный деятель культуры Татарстана Альфия Рахматуллина, которая сейчас живёт в Санкт-Петербурге. По её словам, образ царицы для памятника был создан по миниатюре Юсуфа хана, хранящейся в музее «Архангельское» в Подмосковье. Он полностью соответствует историческим данным.

Для строительства памятника будет выделен грант в 1,5 миллиона рублей от Рязанской области, полмиллиона рублей выделит администрация Касимова, ещё 250 тысяч рублей собрали местные татары.

Памятник будет стоять на восьмигранном постаменте из красного камня. Полумесяц и звезда из зеленого камня вокруг постамента будут символом сохранившейся в сердце Сююмбике от предков религии ислам. Рядом с памятником благоустроят территорию, сквер назовут в честь царицы.

Также сообщается, что макет, сделанный скульптором Вениамином Сидоренко утверждён правительством Рязанской области.