В Касимове начинается отопительный сезон

В среду, 25 сентября, в Касимове начнётся отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.



В связи с установившимися низкими температурами с 25 сентября 2019 года в Касимове начинается отопительный период. Соответствующее постановление подписано главой администрации муниципального образования – городской округ город Касимов. Пуск тепла будет произведён в течение 3 рабочих дней.



В микрорайоне Приокский на котельной ПЗЦМ и теплосетях работы будут завершены в пятницу, в субботу МКП «Касимовсервис» подаст потребителям горячую воду и отопление.

