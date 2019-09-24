На главную Рязань Общество В Касимове начинается отопительный сезон
РязаньОбщество

В Касимове начинается отопительный сезон

В среду, 25 сентября, в Касимове начнётся отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. 

В связи с установившимися низкими температурами с 25 сентября 2019 года в Касимове начинается отопительный период. Соответствующее постановление подписано главой администрации муниципального образования – городской округ город Касимов. Пуск тепла будет произведён в течение 3 рабочих дней.

В микрорайоне Приокский на котельной ПЗЦМ и теплосетях работы будут завершены в пятницу, в субботу МКП «Касимовсервис» подаст потребителям горячую воду и отопление.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Урок химии: таблица Менделеева против фальшивомонетчиков

С добрым утром! Обзор новостей за 18 января

Рязанские пенсионеры стали участниками региональной Спартакиады